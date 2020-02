Gama de serviços ao bairro

Os serviços públicos têm de chegar até os bairros. Geralmente as regiões mais centrais das cidades são privilegiadas com uma gama de atendimentos públicos.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Zona Norte de Suzano vai receber um novo equipamento público. Trata-se do Centro Unificado de Serviços (Centrus) - Unidade II, que fará parte do projeto "Suzano Mais Fácil". A previsão é de que o local seja entregue ainda neste primeiro semestre de 2020 e ofereça até 14 diferentes serviços da Prefeitura.

A quantidade de serviços disponíveis vai contribuir de forma direta para atendimento da população da cidade. Havia inúmeras reivindicações em torno dos serviços prestados.

Em Suzano, o espaço será instalado no número 2.301 da Avenida Francisco Marengo, na região comercial do Jardim Dona Benta. Ficará em uma área do supermercado Nagumo, cedida gratuitamente pelo empreendimento a partir do projeto "Abrace Suzano".

A Prefeitura de Suzano terá um contrato para utilização do local com duração de cinco anos.

Em relação ao investimento com equipamentos, mobiliário e recursos humanos, o investimento será de aproximadamente R$ 300 mil.

Uma grande quantidade de serviços vai ser oferecida. Entre eles estão Banco do Povo Paulista, Suzano Mais Emprego (recebimento de currículos e cadastros para vagas de emprego), Posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dívida ativa, cadastro de contribuintes municipais (alteração, inscrição e cancelamento) e assuntos referentes aos cemitérios municipais (exumação, 2ª via de títulos de posse, transferência, alvarás de construção).

Também haverá emissão de 1ª e 2ª vias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento da Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; cadastros imobiliários, com alteração de proprietário, compromissário, revisão do IPTU, isenção e recadastramento e certidões; emissão de alvarás, recebimento de projetos e emolumentos; setor de protocolo geral; e Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), com os serviços de indicação de condutor em casos de infração de trânsito, defesa de notificação e recurso de multa.

Os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população. São considerados importantes para a vida dos moradores dos municípios.

Alguns desses serviços precisam ser garantidos através de legislações, já que podem estar relacionadas com questões morais e associadas com os direitos humanos.

Em Suzano, de acordo com a Prefeitura, com a instalação do novo equipamento no Distrito de Boa Vista, a expectativa é levar a mesma estrutura para a região de Palmeiras.