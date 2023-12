O DS vem acompanhando a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) com reportagens informando sobre o que muda na saúde de Suzano e no Alto Tietê com a nova unidade.

Só para relembrar, o governador Tarcísio de Freitas inaugurou na terça-feira (5 de dezembro), em Suzano, o novo hospital.

O hospital, sem dúvida, é muito importante para receber encaminhamentos, mas ainda não é “porta aberta”. Ou seja, não conta com Pronto-Socorro (PS).

A unidade é referência no atendimento SUS de média e alta complexidade a moradores de 11 municípios da região e recebeu R$18,2 milhões, investidos em 2023, para ser entregue à população.

A importância do hospital se mede pelos números. O hospital tem capacidade para 189 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta. A nova unidade estadual de saúde vai atender a uma população de mais de 3 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo.

O hospital possui uma ala de longa permanência, com 68 leitos ativos para atendimento a pacientes que necessitam de cuidado integral, contínuo e reabilitação. Há agora, também, 20 leitos de clínica cirúrgica, 30 de clínica médica e 10 de UTI. Até fevereiro de 2024, a unidade em Suzano atingirá sua capacidade plena de atendimento.

Enquanto o hospital é entregue, as cidades da região, como Suzano, tenta investir ainda mais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Além da clínica geral e cirúrgica, um dos focos do Hospital Regional do Alto Tietê será o atendimento a pacientes de ortopedia, com salas cirúrgicas para adultos e crianças em resposta a uma demanda da região. Anualmente, a unidade deverá fazer cerca de 2,8 mil procedimentos cirúrgicos de ortopedia e cirurgia geral.

O hospital terá capacidade para 408 internações por mês. Desde o último dia 18 de setembro, no início da abertura dos agendamentos, o hospital registrou 968 consultas, 511 exames e 105 procedimentos cirúrgicos. Além disso, 22 pacientes agudos já foram transferidos de outras unidades de saúde para a ala de longa permanência do Hospital Regional.

A unidade também vai oferecer cirurgias e exames como tomografia computadorizada, ultrassonografia e análises clínicas, mediante agendamento via regulação estadual.

Os pacientes passarão por consulta e avaliação completa com a equipe médica antes do encaminhamento para os procedimentos cirúrgicos.