A segurança pública pode ser reforçada com um trabalho importante de serviço de iluminação pública.

Desta forma, cidades, como Suzano, realizam projetos importantes no sentido de garantir mais tranquilidade aos moradores.

O projeto “Ilumina Suzano” da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, promoveu 941 atendimentos em 140 bairros no mês de setembro.

Um número importante que mostra um avanço em relação ao trabalho de expansão da iluminação pública na cidade.

No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 139 unidades, modernização em 35 estruturas e manutenção em outras 99. O trabalho se alinha à meta de alcançar toda a cidade com esse aparato.

Segundo a Prefeitura, paralelamente ao avanço do trabalho, tem sido mantida a conservação dos dispositivos já existentes, até que ocorra a transformação completa para o novo sistema. Desse modo, foi proporcionada a instalação de 338 lâmpadas comuns e manutenção em 334 unidades desse tipo, com troca de 175 reatores.

A Prefeitura de Suzano informou também que outros números que marcaram o balanço de atividades do último mês incluem a substituição de 346 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 239 metros de cabos; a instalação de 253 conectores; e a colocação de 21 shorting caps (tampões cegos), para fechamento seguro de circuitos.

Os bairros que mais receberam intervenções foram Cidade Cruzeiro do Sul (76), Jardim Revista (45), Parque Maria Helena (36), Vila Maria de Maggi (28), Recreio Sertãozinho (22), Miguel Badra (21) e Parque Suzano (21).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

Portanto, a iluminação pública é crucial para a segurança, economia, desenvolvimento social e qualidade de vida urbana, ao aumentar a visibilidade, reduzir a criminalidade, permitir o uso de espaços públicos à noite, impulsionar o comércio e a economia local, e melhorar a mobilidade urbana. A adoção de tecnologias mais eficientes, como o LED, otimiza o uso de energia e gera economia para o município, além de prolongar a vida útil dos equipamentos.