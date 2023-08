Incêndios florestais

O DS acompanha de perto, por meio de reportagens, a situação de queimadas no Alto Tietê.

O jornal ouve especialistas e, sobretudo, os Bombeiros para orientar e alertar a população sobre esse problema, ocasionado nesta época do ano.

O tempo seco durante o inverno, em grande parte do Brasil, causa uma série de dificuldades para o agronegócio. A baixa umidade do solo, por exemplo, é uma das maiores causas de atraso no plantio. Mas a estiagem aumenta ainda mais o risco de incêndios em áreas florestais.

Nesta semana, conforme informações do Governo do Estado, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Defesa Civil trabalham em parceria na Operação São Paulo Sem Fogo, com a finalidade de combater e prevenir incêndios em regiões estratégicas do interior paulista.

Uma das ações é enviar boletins informativos, impressos e via redes sociais, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), aos pequenos e médios produtores rurais de São Paulo.

Além disso, a Secretaria de Agricultura, por meio do programa estadual Agro SP+ Seguro, pretende equipar os municípios com viaturas de combate a incêndios. Além do fornecimento destes veículos, a Pasta já disponibilizou mais de 200 caminhões pipas para diversas prefeituras do interior paulista.

A Operação SP Sem Fogo visa, dentre outras ações, diminuir os focos de incêndio no Estado, principalmente durante o período mais seco do ano, que vai de junho a outubro. Neste ano, o Governo de SP está investindo mais de R$ 97 milhões na aquisição de equipamentos anti-incêndio, veículos, limpeza de áreas marginais de rodovias e ampliação do uso de tecnologia de boletins meteorológicos e monitoramento via satélite.

A operação é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta também com ações e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Fundação Florestal (FF) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento.