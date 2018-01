Incentivo ao turismo

Em 2014, a campanha #PartiuBrasil, ação integrada de promoção e publicidade do Ministério do Turismo, buscava incentivar os brasileiros a viajarem pelo País e os profissionais do setor a comercializarem destinos nacionais. As peças promovem a variedade de destinos e roteiros dos 26 estados e do DF, assim como a diversidade de atividades turísticas como aventura, sol e praia, gastronomia e diversão.

Incentivar o turismo é uma missão árdua e difícil. Mas, o País tem maravilhas a serem exploradas.

Os municípios do País também percorrem essa missão. Em Suzano, o DS trouxe informação, ontem, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está realizando o cadastramento de comércios da cidade por meio do Trade Turístico, disponível no site oficial de Turismo do município (www.suzano.sp.gov.br/web/turismo).

A reportagem mostrou que a ideia é oferecer em plataforma on-line informações sobre localização e funcionamento de hotéis, pousadas, restaurantes, casas noturnas e centros comerciais aos usuários.

Os empresários suzanenses devem acessar o portal e realizar, gratuitamente, a inscrição. Na aba Trade Turístico são exigidos dados como nome completo, CPF e e-mail do usuário, além do nome da empresa, o CNPJ, endereço, contato telefônico, um descritivo sobre os serviços prestados e uma foto em alta resolução da fachada.

Após o cadastramento, a equipe da pasta vai avaliar o conteúdo e checar a veracidade dos dados coletados. Por fim, os comércios serão inseridos nas seções "Onde comer" e "Onde ficar".

A atividade turística é normalmente relacionada com lazer e conhecimento. Nada mais justo, afinal, as duas práticas são objetivos centrais de quem recebe um visitante.

Entretanto, além disso, o turismo também é um pacote de serviços amplo, que movimenta os destinos e traz à tona seus valores culturais, políticos, econômicos e sociais.

Seja com uma mochila nas costas e um mapa na mão ou com todos os serviços à disposição, o intuito da atividade, e de quem recebe, é sempre promover o bem-estar e a satisfação do visitante. Em contrapartida, movimenta as atividades locais, registra momentos e histórias, gera renda e espalha cultura.

No caso de Suzano, no ambiente eletrônico, o usuário também poderá encontrar os principais pontos turísticos do município na aba "O que fazer", como o Memorial do Baruel, o Santuários das Pedras e o Templo Budista. O local ainda integra a agenda de eventos da cidade, bem como a lista de festas e comemorações tradicionais no município.