Infrações de trânsito

Os números de multas aplicadas, em Suzano, conforme registro feito, na edição de ontem, pelo DS, mostram que os motoristas estão cometendo mais infrações.

E por que? A questão não é simples. Mesmo com o reforço da legislação de trânsito, no acompanhamento dos motoristas, e, ainda, as campanhas de conscientização contra o excesso de velocidade, por exemplo, a situação ainda continua preocupante.

A reportagem do DS mostrou um registro, neste primeiro semestre deste ano, de 52.554 mil multas de trânsito aplicadas na cidade.

Os dados realmente preocupam porque uma infração de trânsito, muitas vezes, além de pesar no bolso do motorista, podem acarretar risco de vida para os pedestres.

O trabalho de fiscalização no trânsito da cidade, pelo números, mostra que a legislação de trânsito precisa ser cumprida.

A reportagem do DS mostrou que os dados, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, trazem peculiaridades.

Só para se ter uma ideia, entre as principais infrações, estão transitar em 20% a velocidade superior permitida lidera.

Essa infração é classificada como média, resultando em quatro pontos na CNH, e multa de R$ 130,16.

Em segundo lugar, dirigir sem o cinto de segurança está entre as principais infrações. Quem comete essa infração, de classificação grave, recebe cinco pontos na carteira e multa de R$195,23.

A reportagem mostrou também que em terceiro lugar, dirigir usando telefone celular está entre as infrações mais recorrentes. Essa infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é multa gravíssima, resultando em sete pontos na habilitação e multa de R$ 293,47.

Conforme os mesmos dados apresentados pela secretaria, a maioria dos incidentes ocorrem na Rua Dr. Prudente de Moraes, via muito utilizada de quem vem de Mogi das Cruzes para Suzano.

O trabalho de conscientização aos motoristas vai continuar para garantir um trabalho futuro que prevê a segurança do pedestre nas vias.

Respeitar a sinalização e as regras de trânsito é também um dever importante para garantir menos acidentes e, consequentemente, menos mortes nas vias públicas.

Que os dados sirvam de alerta para criar estratégias para manter um trânsito mais seguro.