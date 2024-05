Injeção na economia de Suzano

Números divulgados nesta sexta-feira (24) pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, comprovam a importância dos programas de geração de renda.

O DS traz, em reportagem na edição deste sábado (25), o balanço dos atendimentos que têm sido ofertados à população, revelando o impacto positivo dos benefícios que têm sido concedidos.

A importância desses programas se dá também pela injeção de recursos na economia de Suzano.

Em 2023, por exemplo, o Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do mundo, completa 20 anos. Além de garantir renda, o programa integra políticas públicas, facilitando o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e moradia. Com o auxílio, além de ter segurança alimentar, muitos beneficiários do programa conseguem se formar, obter um emprego e uma casa digna.

Segundo o governo federal, o Bolsa Família também impulsiona a economia dos municípios. Segundo um estudo conduzido pelo Banco Mundial, nos lugares onde o programa se expandiu de forma mais consolidada, houve aumento maior do consumo, dos empregos, do número de contas bancárias e da arrecadação de impostos.

Em Suzano, o titular da pasta, Geraldo Garippo, informou na ocasião que os 24.801 inscritos no programa Bolsa Família e os 8.878 assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão injetar R$ 329 milhões na economia suzanense neste ano.

Os números destacados nesta oportunidade têm relação, conforme dito pelo secretário Garippo, com a quantidade expressiva de munícipes atendidos pelo Cadastro Único (CadÚnico). Neste momento, 137 mil pessoas estão inscritas, permitindo o acesso da população de baixa renda aos benefícios do governo federal. Essa quantidade representa 44% da população suzanense, que está estimada em 310.255 moradores, segundo dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

O Programa possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.