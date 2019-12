Investimento no centro de compras

O investimento em lazer por meio dos centros de compras tem sido importante no País.

O poder de atração que os shoppings centers exercem sobre o consumidor interessado em lazer e serviços é cada vez maior. Ir às compras ainda é a principal atividade de quem vai a um shopping.

O percentual somado daqueles que dizem ir ao shopping para passear, buscar serviços e freqüentar a praça de alimentação chega a 41%.

O shopping hoje assumiu o papel de centro de convivência, substituindo a praça de antigamente. Cerca de 60% vão ao shopping uma vez por semana, gastam aproximadamente 73 minutos na visita, passam em média por duas lojas e, quando entram em alguma delas, 56% acabam comprando algum produto.

O gasto médio por visita ao shopping com base nos consumidores que fizeram compras é de R$ 95. Na semana passada, o DS trouxe reportagem importante mostrando novo investimento nesse segmento.

O diretor-presidente da HBR Realty, Henrique Borenstein, anunciou que o Suzano Shopping vai passar por reformas a partir de março. Ele, porém, não disse um prazo para conclusão da obra.

A reportagem mostrou que a mudança principal será na praça de alimentação. Para realizar as intervenções na praça de alimentação, o cinema será reconstruído. O empreendimento deve ficar no segundo andar e, com isso, o espaço físico aumentará.

A HBR adquiriu o shopping há quatro meses, e o que conseguiu foi fazer o básico: pintura, jardinagem, troca de lâmpadas. Agora o investimento será bem maior. Foi garantido um bom ambiente para as festas de fim de ano. Agora no próximo ano a expectativa é colocar o shopping nos padrões da Helbor.

Estimativas iniciais do executivo apontam que, ao menos, 200 empregos serão gerados no shopping. Não é descartada que essa oferta aumente a partir da instalação de novas lojas com a ampliação. Com as obras no Suzano Shopping, a tendência é de que outros setores da cidade tenham uma melhora.

Só para se ter uma ideia da importância dos centros de compras é que as vendas nos shopping centers brasileiros no Natal de 2019 foram 9,5% maiores do que no ano passado, segundo dados da Alshop, associação dos lojistas desses centros comerciais, compilados junto com o instituto de pesquisas Ibope. Os dados não consideram a inflação no período.

“Temos que festejar o Natal de 2019. O resultado foi muito positivo” disse Nabil Sahyoun, presidente da Alshop, para quem a temporada de vendas natalinas deste ano foi a melhor desde 2014, em entrevista ao portal da Exame.