LANCE LIVRE 02-03-2024

PL em Ferraz e Poá

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou, nesta quinta-feira (29 de fevereiro), de eventos do PL das pré-candidaturas do médico Dr. Rafu Júnior, em Ferraz de Vasconcelos, e de Flávia Verdugo, em Poá.



Casa cheia

“Com a casa cheia, centenas de pessoas presenciaram a união do PL, com a presença de prefeitos, vereadores e grandes lideranças de toda a região, juntos com a Flávia por uma Poá melhor”, disse o prefeito, em relação ao evento de Flávia Verdugo.



Boy

Os dois eventos contaram com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o Boy; do presidente estadual Tadeu Candelária; do deputado federal Marcio Alvino; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e do vereador de Suzano Pedro Ishi.



Discurso

Em Ferraz, o prefeito Ashiuchi discursou elogiando o trabalho do médico Dr. Rafu.



Meio Ambiente

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta quinta-feira (29) a doação de 12 novas estruturas de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) por parte do Rotary Club Suzano. Os equipamentos serão destinados às escolas municipais da cidade para a realização do projeto “Prefeitura Coleta”, que tem como objetivo arrecadar materiais recicláveis nas unidades de ensino. As entregas foram oficializadas na sede da entidade, no bairro Vila Amorim.



Doações

Com as entregas desta quinta, o número de doações dos PEVs realizadas pelo Rotary à administração municipal chega a 43 desde o início da iniciativa. Participaram da ação o então secretário de Meio Ambiente, André Chiang; o empresário e presidente do Rotary Club Suzano, Roberto Danizete Tavares; o presidente da Comissão de Fundação Rotariana, Abidiel Pereira; e o secretário especial parlamentar e governador do Rotary 2009/2010, Juvenal Antonio da Silva.