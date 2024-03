A limpeza de rios e córregos é fundamental, sobretudo para conter avanço do mosquito Aedes Aegypti, nessa fase de alta de dengue, e ainda para evitar problemas de enchentes e inundações.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano novamente se mobilizou para garantir o desassoreamento dos rios Una, Guaió, Jaguari e Taiaçupeba com o objetivo de intensificar as ações de prevenção às fortes chuvas.

Esses locais são importantes para escoamento das águas dos bairros e ainda precisam ser limpos para garantir segurança contra mosquitos.

Depois de protocolar um pedido junto ao Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) para execução do serviço, Suzano participou de reunião com reforço do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), realizada na zona oeste da capital paulista.

Ficou acordado entre as partes que técnicos do DAEE visitarão o município na semana que vem para verificar quais trechos poderão receber as intervenções solicitadas.

Entre algumas das principais consequências do assoreamento está o desvio do curso dos rios, a formação de bancos de areia (dificultando a navegabilidade no rio) e a diminuição do oxigênio presente na água, que provoca a morte dos seres vivos do local.

Para evitar o acúmulo de sedimentos, o primeiro e principal passo é a conscientização das pessoas sobre a importância de não poluir os rios e lagos. Além disso, alertar sobre o papel fundamental que as matas ciliares desenvolvem para a manutenção da estrutura dos cursos d’água.

Em Suzano, com o objetivo de atender às exigências solicitadas, a administração municipal coletou os dados referentes à cada localidade a fim de serem utilizados pelo corpo técnico do DAEE para as avaliações que se fizerem necessárias. Em caso de atendimento da requisição, que poderá ocorrer ainda no mês de março, Suzano seria mais um município contemplado pelo programa “Rios Vivos”, que tem o objetivo de promover a revitalização de rios do Estado. A proposta apresentada para cada um dos corpos d’água citados beneficiará moradores das três regiões da cidade.

No Taiaçupeba, por exemplo, ações de desassoreamento entre o trecho do Rio Tietê até a Represa Taiaçupeba diminui a chance de transbordamento do Jardim Maitê e demais localidades do entorno. Com relação ao Rio Una, que corta a região central, o serviço manteria as boas condições de vias, residências e das instalações comerciais e industriais nas proximidades do rio, em dias de chuvas fortes. Já a remoção de resíduos acumulados no fundo do Rio Jaguari evitaria o impacto das chuvas na região norte.