Mais do que alças

A visita do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, nesta semana, no Alto Tietê, reuniu importantes novidades.

Para Suzano, o anúncio de um Complexo Viário atende, de forma direta, a expectativa dos pedidos feitos pela atual gestão.

A alça do Rodoanel é uma reivindicação antiga. Muitas vezes com definições adiadas pelo governo estadual. Mas, parece que somente agora, vai sair do papel. E melhor: com um pacote de obras acrescentados ao projeto.

Só para se ter uma ideia, o secretário já assinou, inclusive, o projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”.

E o que será isso? Inclui, por exemplo, a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região (na edição deste sábado o DS traz os detalhes desse anúncio para Suzano). Agora é aguardar para que todo o trâmite corra de maneira rápida e direta.

Suzano ganha muito com esse pacote de obras.

A execução do projeto tem até 12 meses para conclusão e deve custar cerca de R$ 30 milhões, sendo sucedida pelo início das obras, previsto para 2025. Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte do governo do Estado.

O complexo viário trará, por outro lado, a possibilidade de avançar no desenvolvimento, na geração de empregos e renda.

Uma forma também de atrair novos comércios, novas indústrias e novos negócios.

A cidade ganha, a população também, com todo esse trabalho, de cobrança para que a obra saísse finalmente.

A proposta vai incluir também a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.

Com essa obra, a expectativa é de que a cidade caminhe bem, de forma sustentável e desenvolvida.

Além de tudo isso, há também uma outra novidade: a confirmação de que a Linha-12 será estendida até Suzano. Uma maneira de contribuir com os passageiros que utilizam a estação da cidade.