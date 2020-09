Mapeamento de risco

Na semana passada, técnicos do Instituto Geológico (IG) que coordenam o estudo “Mapeamento de Riscos de Movimentos de Massa e Inundações”, entregue recentemente pelo Governo do Estado a onze municípios da Região Metropolitana de São Paulo, participaram de um encontro virtual com representantes de Câmaras Técnicas do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Uma reunião importante para apontar as áreas de risco das cidades e alertar as prefeituras da região para um trabalho de planejamento para impedir desastres naturais.

A reunião, da semana passada, contou também com uma apresentação do tenente da Defesa Civil Estadual Tiago Luiz Lourenço.

A Defesa Civil é um conceito responsável por articular entre todos os órgãos dos poderes públicos as ações, tanto na redução dos riscos de desastres.

Para o coordenador do Mapeamento do IG, órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Cláudio José Ferreira, os municípios do leste e sudeste da Região Metropolitana de São Paulo possuem mais um instrumento para mitigar os riscos de desastres.

São mapeamentos em três escalas complementares disponíveis também em formato de sistema de informação geográfica, para que diferentes gestores possam manipular os dados, dando mais utilizações ao estudo.

Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta, segundo especialistas.

Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para o ser humano e por mais que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis.

São fenômenos naturais e representam a mudança de ciclo na Terra, no entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa, o que leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente, segundo especialistas.

Na semana passada, o secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes e membro do Condemat, Daniel Lima, considera ser importante que o trabalho seja contínuo tanto nas prefeituras quanto no Consórcio.

Em 13 de outubro, será comemorado o Dia Internacional para Redução do Risco de Desastres com o propósito de promover uma cultural mundial para diminuição dos riscos de desastres, incluindo prevenção, mitigação e preparação.

É importante que as ações sejam tomadas para que se evitem mais acidentes durante o processo de desastres naturais.