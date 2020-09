Melhoria no Ideb

A preocupação com a qualidade do ensino oferecido no Brasil é cada vez maior. Muitas iniciativas são adotadas para melhorar a atuação das escolas e oferecer mais educação de qualidade para os jovens. Uma medida importante foi a implementação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

É uma avaliação fundamental do ensino em todas as séries, seja nas escolas públicas (municipais e estaduais), como particulares.

Ele é um indicador de qualidade, que foi criado no ano de 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

O acesso aos dados deste instrumento é muito simples, basta ir até o sistema online de consultas e colocar as informações da escola que deseja pesquisar.

O site fornece as notas obtidas pela instituição durante todo o seu tempo de atividade, com resultados objetivos e transparentes.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que pelo menos seis cidades do Alto Tietê superaram a meta de 2019 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para os anos iniciais - 1º ao 5º - que tem a demanda de alunos atendida principalmente pelas redes municipais.

A reportagem enfatizou que os resultados divulgados na terça-feira (15/09) pelo Ministério da Educação mostram, ainda, que a maior parte das cidades evoluiu ou manteve o mesmo patamar do Ideb 2017.

Arujá, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano são as cidades que superaram, na rede municipal, a meta do Ideb 2019 nos anos iniciais.

A nota de Suzano foi 6,3, a mesma de 2017.

Entre os três municípios que não atingiram a projeção, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis ficaram um décimo abaixo da meta, enquanto Itaquaquecetuba ficou dois décimos.

As redes municipais que registram os melhores desempenhos no Ideb 2019 nos anos iniciais são Guararema (7,2), Arujá (7) e Mogi das Cruzes (6,9), enquanto Itaquaquecetuba e Biritiba Mirim tiveram as notas mais baixas – 5,6 e 5,9 respectivamente.

Na região, algumas cidades compartilham a responsabilidade dos anos iniciais do Ensino Fundamental com a rede estadual e quando analisado o desempenho geral da rede pública (municipal + estadual) nos anos iniciais, o resultado do Ideb 2019 apresenta diferenças.

Os pais desejam sempre a melhor educação para os seus filhos. É muito importante acompanhar as mudanças pelas quais o ensino brasileiro passa, conhecer a rotina e a realidade das escolas, percebendo seus pontos fortes e fracos.