O frio faz crescer o drama de dezenas de moradores em situação de rua nas cidades da região.

A situação preocupa, sobretudo, por conta da falta de vagas suficientes para atender a todos.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a queda de temperatura tende a ser severa com as pessoas que se encontram nesta situação.

Muitos procuram abrigos nesta época do ano para não dormir nas calçadas e ficar a mercê dos 8 graus registrados pelo termômetro, no período noturno, nos últimos dias.

É preciso tomar providências, sem dúvida. Na reportagem a administração municipal prometeu tomar providências.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as abordagens a essas pessoas são reforçadas nesta época.

Mais: o número de vagas no abrigo parceiro da municipalidade, o Centro Social Bom Samaritano, é feito por meio de chamamento público. Com isso, as vagas são pré-definidas e não aumentam durante a época do frio.

Porém, o próprio abrigo atende a demanda excedente com o auxilio de doações e apoio de voluntários, informou a pasta.

Não há dúvida de que em todo o País é preciso reforçar as políticas públicas para atender essas pessoas.

Para uns eles são invisíveis, para outros, inconvenientes, enquanto para muitos são lembrados e merecedores de afeto apenas no inverno, quando as baixas temperaturas esquentam o debate e trazem à tona a questão da situação dos moradores em situação de rua na cidade de São Paulo. É nessa época do ano que a sociedade costuma prestar um pouco de atenção às pessoas que vivem nas ruas e praças da capital. Se o frio for significativo e causar mortes, o debate ganha força.

Em Suzano, a Prefeitura informou também que roupas de frio são fornecidas por meio da parceria com o Centro Social Bom Samaritano.

Mas fica evidente que, nesta época do ano, o reforço a esse atendimento deve ser reforçado.

É preciso, cada vez mais, intensificar o trabalho na rede de abordagem e atendimento à população em situação de rua, por meio da “Operação Baixas Temperaturas”. Quando os termômetros atingem quedas bruscas, os agentes oferecem encaminhamento e acolhimento de pessoas em situação de risco para locais protegidos do frio.

Os Centros de Acolhida que funcionam devem ser utilizados e garantidos mais vagas para atender essas pessoas.