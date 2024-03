Mulheres no mercado de trabalho

Reportagem da Agência Brasil mostrou nesta quarta-feira (6) que o governo federal lançará, na próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Programa Asas para o Futuro.

Uma iniciativa importante que vai beneficiar milhares de mulheres por todo o País.

De acordo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a proposta é incluir mulheres de 17 a 30 anos, sobretudo negras e da periferia, no mercado de trabalho.

O planejamento inclui a assinatura de um acordo de cooperação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para a qualificação dessas mulheres.

É um trabalho importante no sentido de garantir a implementação de leis.

O governo federal busca tratativas para discutir também o que é mais importante para as mulheres.

Na próxima sexta-feira, encerra-se o prazo para que as empresas entreguem o relatório de transparência salarial, criado a partir da Lei nº 14.611/2023, que dispõe sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres.

O documento estará disponível a partir do dia 31 de março para consulta.

De acordo com reportagem da Agência Brasil, entre as ações de enfrentamento ao feminicídio, por exemplo, estão a licitação de 13 novas Casas da Mulher Brasileira e a entrega de Centros de Referência de Atendimento à Mulher para municípios menores, além da ampliação do número de patrulhas Maria da Penha – serviço criado para acompanhar, com rondas próximas ao local onde ela reside, a situação da mulher sob medida protetiva de urgência.

O governo federal vai destinar R$ 10 milhões, por meio de edital público, para incentivar o uso de tornozeleiras específicas para agressores de mulheres.