Operação contra pedofilia

Na semana em que foi deflagrada uma das maiores operações policiais contra a pedofilia no Brasil, a delegada especializada em combate a crimes contra crianças e adolescentes Valéria Martirena defendeu que o debate sobre o tema, apesar de ser tabu, é fundamental para que a sociedade tenha mais conhecimento sobre esse tipo de delito.

Na sexta-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que mais de 1 milhão de arquivos (entre fotos, vídeos e outros documentos obtidos em ambientes virtuais) com conteúdos relacionados a crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes foram analisados antes da deflagração da Operação Luz na Infância 2.

Segundo ele, os 579 mandados de busca e apreensão já resultaram em 132 prisões em flagrante. A operação é realizada em 284 cidades, abrangendo o Distrito Federal e mais 24 estados.

O coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Alessandro Barreto, disse que a operação tem como foco encontrar pessoas que tenham grande quantidade de material.

Essa é a maior ação integrada de polícias judiciárias civis em todo o Brasil. A Operação Luz na Infância 2 conta com 2,6 mil policiais civis que cumprem mais de 500 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A delegada Martirena chefiou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Distrito Federal, entre 2011 e 2015.

Dessa experiência, surgiu o interesse em relatar os casos, como forma de alerta e prevenção a abusos sexuais e pedofilia, o que foi feito por meio de um livro tratando sobre o tema. Especialistas em combate a esse tipo de crime afirmam que na maior parte dos casos de pedofilia, o criminoso é uma pessoa da confiança dos pais, disse a delegada.

Ou seja, as pessoas têm a falsa impressão de que as crianças estão protegidas por estarem com conhecidos. Só que o que é visto é o oposto disso. A grande maioria dos casos é praticado por pessoas conhecidas e familiares. De acordo com a delegada, a própria criança pode dar indicações de que pode estar sendo vítima desse tipo de abuso.

É comum a ocorrência de temor noturno, agressividade e ou timidez, por parte da criança abusada. Outra forma de se identificar isso é por meio de desenhos feitos durante as aulas na escola e de outras formas de comunicação não verbais. É fundamental que a denúncia seja feita à polícia ou por meio do Disque 100 - número dedicado nacionalmente para denúncias via ligações telefônicas. Esse é um assunto que precisa ser debatido pela sociedade. A discussão é necessária para ressignificar essa violência e melhor atender as vítimas, afirmam os especialistas.