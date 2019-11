Pronto-Socorro Adulto

O Pronto-Socorro é um serviço destinado ao atendimento de urgências e emergências de pacientes que devem ser atendidos imediatamente.

Emergências são casos que precisam ser atendidos de imediato. Já as urgências são os casos que precisam ser atendidos rapidamente, pois também são casos graves onde existe o risco de morte.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano oficializou o início das obras de reforma e ampliação do Pronto-Socorro Municipal (PS) Adulto.

O espaço físico da unidade será ampliado em 40%. O atendimento segue normalmente com entrada provisória pela Santa Casa de Misericórdia (avenida Antônio Marques Figueira, 1.861 – Vila Figueira). A entrega é estimada para março de 2020.

O local, que já se encontra cercado por tapumes, recebeu o detalhamento das estacas para a fundação. As alterações no imóvel envolvem a readequação do número de consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma. Na sala de espera principal haverá acomodação para 120 pessoas sentadas.

A reportagem mostrou que o PS Adulto recebe cerca de 800 a mil pessoas por dia e por isso a necessidade de uma intervenção como esta.

As obras de reforma e ampliação do PS são uma demanda da população.

O investimento total é de R$ 638,7 mil.

A empresa responsável é a JB Serviços Gerais.

Para a intervenção, todos os pacientes que se estavam internados foram adequadamente transferidos e acomodados na Santa Casa de Misericórdia, bem como todos os mobiliários da unidade. Os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente pela entrada da rua Professor Roberto David. Já os demais estão sendo feitos pela avenida Antônio Marques Figueira, 1.861.

É importante que o Pronto-Socorro funcione bem. Trata-se de um departamento muito importante para a saúde do paciente.

É um serviço ou setor de emergência e urgência de um hospital ou unidade de cuidados primários.

Presta o tratamento inicial de um largo espectro de doenças, algumas das quais podem ser ameaçadoras à vida, requerendo intervenção imediata.

Por tudo isso é importante que a população tenha um atendimento eficaz com um Pronto-Socorro funcione em condições perfeitas para manutenção da saúde da população.