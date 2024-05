Instalação de câmeras de monitoramento, capacitação e aumento do número de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), entre outras ações, buscam garantir reforço na segurança pública em Suzano.

Na semana passada, a cidade oficializou a entrega da nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) do Boa Vista e da revitalização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro.

É importante reforçar o setor, garantir maior sensação de segurança aos moradores da cidade.

A nova base promove a segurança dos munícipes que estiverem desfrutando das atrações deste ponto turístico da cidade e prestará apoio às ocorrências verificadas nos bairros no entorno do parque. A localização estratégica ainda agilizará os atendimentos recebidos por meio do canal de denúncias 153, trabalhando sempre com o suporte da Central de Segurança Integrada (CSI), que conta com 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às 31 do programa Detecta do Estado de São Paulo, além das 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais.

A nova unidade chega para compor a estrutura da GCM em Suzano, que conta ainda com a base central, situada na rua Alfredo Batista Pizzolato, 599, na Vila Figueira; com a base do Parque Max Feffer, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador; com a Base do Jardim Casa Branca, na estrada dos Fernandes, 2.590; e com a Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro da cidade. As equipes estão distribuídas pelos seguintes grupamentos: Patrulha Maria da Penha, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha.

É importante que a nova estrutura instalada busca dar tranquilidade aos visitantes do Parque do Mirante, que passou a receber eventos regulares em nossa cidade.

Nas ocasiões que se fizerem necessárias, os agentes também atuarão em demandas que surgirem nos bairros adjacentes, reforçando a segurança para todos os munícipes que residem e circulam nesta localidade.

A segurança tem sido uma das grandes preocupações em todo o País, por isso a valorização, reforço e capacitação das Guardas Civis contribuem de forma direta com o Estado no reforço da segurança.