Requalificação do Centro

O que é morar bem? Não é, apenas, ter uma residência de bom acabamento, com espaço e divisões adequadas para abrigar toda a família, garantem especialistas.

O entorno do espaço público é importante. E daí o benefício é para a coletividade não somente o individual.

A qualidade de vida nas cidades é obtida através de um planejamento em constante adaptação às novas necessidades da população.

Especialistas afirmam que a cidade ideal é aquela que reúne no entorno da moradia o trabalho, a escola, o comércio e o lazer. Quando as funções necessárias ao morador estão distantes da residência, alerta, a sua rotina se desestabiliza.

Na semana passada, o DS divulgou reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação realiza estudos de viabilidade para a requalificação das ruas General Francisco Glicério, Benjamin Constant e adjacências.

Essas vias são importantes para a cidade porque tratam-se de corredores comerciais.

Atualmente, os técnicos da pasta estão na fase de coleta de dados e análise interna. O assunto também será tratado no Plano de Mobilidade Urbana, que foi lançado em dezembro de 2017. A previsão é de que reuniões sobre o tema sejam agendadas ainda neste semestre.

A reportagem mostrou que no início do ano passado, a Prefeitura descartou a implantação do calçadão e bolsões de estacionamentos no Centro. Na época, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação disse que a requalificação dos espaços por meio de pequenas intervenções era a melhor solução para o momento. Contudo, a pasta também falou que tanto pedestres quanto motoristas serão beneficiados. A expectativa, em Suzano, é que outros espaços públicos afastados da região sejam contemplados. A região do Boa Vista é uma delas, por exemplo. Isso porque o chefe da pasta acredita que a região cresceu nos últimos anos. A urbanização é importante. É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural.

Em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas nele desenvolvidas, como a agropecuária (espaço agrário), o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de áreas de preservação ambiental e florestas em geral.