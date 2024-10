Suzano e o Alto Tietê fazem parte do importante ‘Cinturão Verde’ do Estado de São Paulo. São onde estão produtos e hortifrutis que abastecem outras regiões importantes.

Valorizar esse título é sempre importante. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do Departamento de Agricultura, tem atuado para garantir que cada vez munícipes da área rural possam cadastrar sua propriedade no programa estadual “Rotas Rurais”.

Uma iniciativa muito válida porque busca aprimorar o processo de localização por meio do georreferenciamento, facilitando o acesso a serviços públicos e comerciais.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, essa iniciativa pretende complementar o endereçamento tradicional com logradouro, número e bairro, a partir da utilização do sistema de cadastro dos Endereços Rurais Digitais (ERDs), que são identificados por meio da tecnologia PlusCode, do Google. A ferramenta proporcionará uma espécie de Código de Endereçamento Postal (CEP) rural personalizado, melhorando as condições para o recebimento de insumos e envio de mercadorias.

O objetivo do serviço é contemplar todas as 306 Unidades de Produção Agrícola (UPAs) pré-estabelecidas para o programa em Suzano, assim como as 779 propriedades declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Os interlocutores do município pretendem atualizar as informações das áreas indicadas pelo governo paulista e incluir as propriedades não listadas.

O trabalho é desenvolvido com visitas aos imóveis e também no polo de atendimento na cidade. Todos os interessados em possuir essa nova identificação podem procurar a Casa de Agricultura de Suzano da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O cadastro também pode ser feito por proprietários de áreas rurais onde estão localizados sítios de lazer, hípicas, centros de reabilitação e casas que recebem eventos.

As rotas rurais vão contribuir muito para o desenvolvimento do setor, em Suzano.