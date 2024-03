As salas de Delegacia da Defesa da Mulher 24h nos plantões policiais paulistas têm índice de 76% dos boletins de ocorrência por violência doméstica convertidos em pedidos de medida protetiva em 2024.

Cidades como Suzano reforçaram suas redes de proteção com a Patrulha Maria da Penha, Departamento e Delegacia da Mulher.

Os serviços garantem mais segurança e buscam combater a violência contra mulheres.

No entanto, nem todas as DDMs das cidades do Estado são 24h. Aliás, essa tem sido uma reivindicação importante.

Na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Governo de São Paulo ampliou o serviço e anunciou a criação de 62 novas salas.

Com as novas entregas, São Paulo passa a ter 141 salas DDM 24h em municípios de todas as regiões do estado. Os espaços servem para atender mulheres vítimas de violência com mais privacidade e de forma humanizada.

“São salas localizadas em plantões policiais da Polícia Civil em que a vítima de violência decide se ela quer ser atendida por um delegado que esteja no plantão comum ou numa sala mais reservada, que tem outra configuração, justamente para ela receber um atendimento mais humanizado e acolhedor”, explica a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Jamila Ferrari.

Um dos principais motivos que fazem com que vítimas deixem de denunciar agressões é a vergonha em relatar o ocorrido. “Quando a gente cria essa sala, dá a essa vítima mais um local reservado, no sentido de que ninguém vai ouvir o que ela está falando além da policial que está atendendo”, explica.

Em 2023, as salas DDM 24h foram responsáveis pelo registro de mais de 2 mil boletins de ocorrência, com pedidos de cerca de 1,6 mil medidas protetivas. No primeiro bimestre deste ano, já foram 342 ocorrências registradas e 262 medidas protetivas solicitadas, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Claro que a gente gostaria que nenhum crime acontecesse. Mas esse aumento não é ruim no sentido de que essas mulheres estão mais conscientes, mais informadas e de fato confiando na segurança pública de São Paulo porque estão procurando ajuda e indo até as delegacias para registrar o boletim de ocorrência. É confiança no serviço do Governo do Estado”, afirma a delegada.

Além das salas 24h, o governo paulista ainda conta com 140 delegacias físicas de Defesa da Mulher e com a DDM Online, em que as vítimas podem comunicar a violência pela internet. Para facilitar a oferta dos serviços, o Governo de São Paulo também lançou nesta sexta o aplicativo SP Mulher.