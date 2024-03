O Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com GO Associados, publicou, nesta semana, a 16ª edição do Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil.

Para produzir o ranqueamento, foram levados em consideração indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base de 2022, publicado pelo Ministério das Cidades.

Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no País. A falta de acesso à água potável impacta quase 32 milhões de pessoas e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde para a população que diariamente sofre, hospitalizada por doenças de veiculação hídrica.

Os dados do Alto Tietê mostram três cidades no ranking do programa Trata Brasil. Elas caíram no índice de tratamento de água e esgoto.

O DS trouxe, na edição desta sexta-feira (22), a situação de cada município.

Suzano ocupa a 28ª posição no ranking nacional e é a cidade melhor pontuada. Porém, a cidade caiu 13 posições em relação à pesquisa de 2023.

No estudo aponta que Suzano tem 93,74% no Índice de Atendimento de Água. E 88,78% em Atendimento de Esgoto.

Itaquá é a segunda da região melhor ranqueada, aparecendo em 60º. A cidade porém caiu seis posições em relação a 2023.

O estudo aponta que a cidade tem 95,75% no Atendimento de Água e 73,10% no de Esgoto.

Fecha a lista com Mogi das Cruzes em 66º no ranking. A cidade caiu dez posições em relação ao ano passado.

A cidade tem 96,20% no Atendimento de Água e 87,31% no de Esgoto. O Instituto Trata Brasil faz um trabalho importante. É uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Atua desde 2007 trabalhando para que o cidadão seja informado e reivindique a universalização do serviço mais básico, essencial para qualquer nação: o saneamento básico. Nosso trabalho é de conscientizar a sociedade para termos um Brasil mais justo, com todos tendo acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Somos um país ainda muito desigual nessa infraestrutura, sobretudo nas regiões mais pobres.

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico estipula que a universalização dos serviços (99% da população com acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto) seja alcançada até 2033.