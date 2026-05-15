A saúde itinerante é fundamental para democratizar o acesso à medicina. Ao levar serviços de prevenção e tratamento diretamente a bairros afastados e comunidades vulneráveis, ela reduz barreiras geográficas, diminui o tempo de deslocamento e desafoga as unidades fixas de atendimento.

Em Suzano, esse serviço é realizado nos bairros.

Na semana passada, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde realizou mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, desta vez contemplando moradores da Quinta Divisão, no distrito de Palmeiras. A ação ocorreu nas dependências da Escola Estadual Helena Zerrener e contabilizou 386 atendimentos ao longo do dia.

Entre os principais serviços oferecidos estiveram as consultas médicas por livre demanda, que totalizaram 64 atendimentos, além de 61 procedimentos de auriculoterapia e 58 aferições de pressão arterial e glicemia. A iniciativa também garantiu 41 avaliações odontológicas, 25 solicitações e 13 coletas de exames laboratoriais, além de nove coletas de papanicolau.

A programação contou ainda com ações educativas, vacinação e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ao todo, foram aplicadas 44 vacinas durante a atividade, além da realização de palestras voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.

O “Saúde Itinerante” vem sendo desenvolvido pela administração municipal desde agosto de 2024, com foco em aproximar os serviços da população que mora mais distante das unidades fixas de atendimento. Inicialmente concentrada na região da Fazenda Aya, a atividade agora amplia sua atuação para outros bairros.

Esse projeto, adotado por municípios em todo o País, garante o direito à saúde para populações rurais ou moradores de regiões distantes dos grandes centros, que muitas vezes enfrentam dificuldades de locomoção e custos de transporte.

Outra importância é que reduz os índices de mortalidade evitável ao atender públicos que historicamente ficam à margem do sistema.

Especialistas afirmam também que aproxima as equipes multiprofissionais da comunidade, facilitando orientações sobre higiene, nutrição e autocuidado diretamente nos bairros.

Em Suzano, o ‘Saúde Itinerante’ tem cumprido um papel fundamental de levar atendimento humanizado e serviços essenciais diretamente para os bairros mais afastados.

Os números desta edição demonstram a confiança da população no trabalho desenvolvido pelas equipes e fortalecem o compromisso em ampliar cada vez mais o acesso à saúde.

O objetivo da expansão é melhorar a qualidade de vida de todos que moram nos bairros que estão situados no entorno desta escola, se tornando uma alternativa para aqueles que têm dificuldades de acessar os serviços de saúde devido à distância ou aos dias e horários convencionais.