Segurança em pauta

A segurança foi tema que pautou as eleições e ainda vem sendo discutida como uma grande prioridade.

As novas regras para a posse de arma, assinadas pelo atual governo de Jair Bolsonaro, além do reforço implementada pelo atual governo estadual de João Doria (PSDB) criam discussão, no entanto, dão respostas sobre o tom de um novo modelo de segurança pública para o Estado e País.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a segurança também é tema nas cidades da região.

Só para se ter uma ideia, em até 10 dias, as equipes de radiopatrulha dos batalhões do Alto Tietê (17º, 32º e 35º) estarão devidamente equipadas com espingardas calibre 12.

O uso deste tipo de armamento de alto poder de impacto foi anunciado pelo governador, em evento sobre o início da operação Rodovia Mais Segura, realizado na última semana no Estado.

Na região, policiais habilitados já estão patrulhando com espingardas nas viaturas.

O restante ainda está passando por uma espécie de reciclagem. Isto significa que haverá novo curso para relembrar o manuseio dessa arma de grosso calibre, principalmente ao que se refere ao modo de recarregar e atirar.

O DS conversou com o comandante interino do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), o major Roberto Caruso, reforçou que a equipe policial terá mais segurança e transmitirá maior sensação de garantia da ordem à população.

Ele disse que a espingarda tem maior poder de parada e também letalidade. Há uma orientação de como devem utilizá-la, em especial quando estiverem próximo de transeuntes.

A expectativa em torno do reforço da segurança pública é grande.

Os índices criminais preocupam, principalmente os casos de homicídios.

Mas existem também muitos casos de furtos e roubos de pedestres e veículos, tanto na região central, como nos bairros mais afastados.

Seja no Centro ou em bairros periféricos, segundo as autoridades do setor, a polícia têm de estar presente para garantir a segurança da população.

A resposta para os principais casos de polícia precisam ter respostas mais rápidas e, ao mesmo tempo com um trabalho preventivo de segurança para a redução dos crimes.