Segurança em rodovia

O Governo do Estado ainda tem pendências a serem resolvidas, em Suzano, quando o assunto é o setor viário. Por exemplo: falta definir onde será a alça de saída do Rodoanel Leste, em Suzano: na Estrada dos Fernandes ou na Rodovia Henrique-Eroles (SP-66).

Mas, algumas melhorias estão sendo realizadas e garantindo um pouco de segurança para motoristas e pedestres.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que as obras de recuperação da Rodovia Índio (SP-31), vão se estender do quilômetro 33, em Ouro Fino, Ribeirão Pires, ao quilômetro 70, em Palmeiras, em Suzano.

Um anúncio importante, porque a reivindicação sobre melhorias na via é constante. Pelos números de acidentes e de infrações, a situação pode melhorar com novos investimentos sendo realizados pelo governo estadual.

A reportagem do DS mostrou que o investimento será de R$ 19,08 milhões por parte do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

A rodovia recebe diariamente, pelo menos 19 mil motoristas, segundo do departamento.

As obras de revitalização no acesso rodoviário ao município de Ribeirão Pires preveem a recuperação da rodovia, entre os quilômetros 33 e 70.

Segundo informações do governo, as obras de acesso rodoviário a Ribeirão Pires terão custo total de R$ 1,2 milhão.

A obra consiste em revitalizar 1,4 quilômetros do canteiro central da Avenida Kaeth Richers, assim como revitalização do entroncamento da Rodovia Índio Tibiriçá até o cruzamento com a Rua Domingos de Oliveira.

Pelo investimentos sendo realizados espera-se que o número de acidentes possa cair. A Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) é uma via muito importante porque serve como ligação-acesso entre Suzano e o ABC.

É por ela também que ocorre o escoamento de produtos até o Porto de Santos.

A situação pode melhorar ainda mais, quando um outro acesso até a SP-31, for concluído: a Marginal do Una.

As melhorias devem ser constantes porque a quantidade de carros que passa pela via é considerável e, trafegar por ela requer cuidados.

Os recursos de R$ 19 milhões vão garantir, ao menos, uma melhoria importante que deverá ser constante.