Segurança nos ônibus

Uma reportagem do portal diariodotransporte.com.br, assinada pelo jornalista Adamo Bazani, mostrou dados importantes sobre pesquisa do transporte público.

Em sua segunda edição, a Pesquisa Nacional de Qualidade do Transporte (PNQT), realizada em parceria entre o CittaMobi e o Diário do Transporte, revela que a falta de segurança pública é um dos problemas que mais preocupam os passageiros de ônibus em todo o País.

O levantamento foi no mês de junho, em 2017, por meio do aplicativo CittaMobi, com 59 mil usuários em todas as regiões.

Por ser uma pesquisa que usou o aplicativo, foi possível obter os resultados de maneira rápida. As respostas foram consolidadas em menos de 12 horas após as perguntas chegarem aos passageiros, diretamente no celular.

Entre os entrevistados, os problemas relacionados à segurança foram citados por 32% dos passageiros.

Deste total, 16% se queixaram de falta de segurança nas paradas e 16% se sentiam inseguros dentro dos veículos.

No ano passado, a pesquisa ouviu 47 mil pessoas e a falta de segurança já era o principal problema para 31 % dos entrevistados na ocasião, ou seja, crescimento de 1% sobre uma base maior de entrevistados.

O tempo de espera nos pontos é a segunda maior queixa dos passageiros na edição de 2016 e 2017 da PNQT. Entre os entrevistados, 21% declararam que este é o aspecto mais negativo do sistema de transportes que utilizam.

No mês passado, o DS trouxe reportagem mostrando a preocupação de motoristas com a falta de segurança no transporte público em Suzano e região.

Na edição de ontem mostrou que a Polícia Militar (PM) analisa os casos de assaltos a ônibus no Alto Tietê, para reorientar o patrulhamento.

Além disso, os policiais têm intensificado o policiamento com a realização de megaoperações.

Os ônibus da região vêm sofrendo com constantes assaltos. Desde o início do ano, a região computou 67 assaltos, sendo que 22 registros foram feitos entre 1 de outubro e 17 de novembro.

Esses dados são referentes a quatro cidades da região: Poá, Itaquá, Ferraz e Suzano. A empresa que administra o transporte em Mogi das Cruzes também foi consultada, mas não divulgou números de assaltos por "questões políticas internas".

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Civil investiga todos os casos que são apresentados às unidades policiais. Por isso, a pasta pede para que sempre seja realizado o Boletim de Ocorrência (B.O.).

A Radial, empresa que administra o transporte público em Ferraz, Poá e Suzano, afirmou por meio de nota que colabora em todos os sentidos com as autoridades policiais e com a segurança de seus funcionários.

Além disso, a empresa afirma que os ônibus que atuam em Suzano, Ferraz e Poá contam com equipamentos de bilhetagem eletrônica, que reduzem o fluxo de dinheiro nos veículos. É importante que exista iniciativas para garantir a segurança no meio de transporte.