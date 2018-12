Sem estoque de vacinas

Reportagem do DS mostrou, na edição de ontem, que há sete meses a Secretaria de Saúde de Suzano apresenta desabastecimento das vacinas contra meningite tipo C, repassadas por meio do Ministério da Saúde e do Estado.

O problema é nacional. Estados sofrem com a falta da vacina contra meningite nos postos de saúde, embora ela faça parte do calendário oficial de vacinação infantil na rede pública, devendo ser administrada nos primeiros três meses de vida. De acordo com o cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), José Francisco Kerr Saraiva, em entrevista ao site (www.socesp.org.br), quando se deixa a população sem imunização e prevenção, o risco de infecção aumenta, o que também agrava a ameaça de complicações cardiovasculares. Para Saraiva, alertar a população para estar com a carteira de vacinação atualizada é extremamente importante.

A meningite é uma infecção nas meninges, membranas que envolvem parte do cérebro. Pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, sendo a bactéria a mais preocupante.

Uma vez que a bactéria entra no aparelho circulatório, pode comprometer também o sistema cardiovascular e provocar insuficiência cardíaca.

A vacina administrada na rede pública é contra o tipo C, causada por bactéria chamada Neisseria Meningitidis. Como todas as doenças para as quais há vacinação no calendário nacional, a meningite também pode levar a complicações cardiovasculares.

A reportagem mostrou que de acordo com a pasta municipal, o estoque ainda é insuficiente para suprir à demanda da cidade, embora a distribuição tenha aumentado sistemicamente.

Mogi das Cruzes também tem recebido um repasse menor, cerca de apenas um terço do insumo necessário. A redução ainda é verificada no município de Itaquaquecetuba.

Desde maio a saúde suzanense sofre com a falta de abastecimento adequado, sendo que o último lote da vacina, enviado ao município no início de dezembro, já foi distribuído às Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e apresentado baixo estoque em algumas localidades devido ao contínuo atendimento da demanda.

Em Mogi, a informação que parte do secretário de Saúde, Marcello Cusatis, é de que o repasse mensal ocorre com reduções de aproximadamente um terço do insumo necessário. A situação se repete em Itaquá, que tem previsão de nova entrega das doses nesta semana.

Até agosto deste ano, pelo menos 12 mortes de meningite foram registradas no Alto Tietê. Neste período, ainda foram contabilizados 63 casos suspeitos, 59 deles diagnosticados como positivos e quatro negativos.

É importante que a vacina seja reposta para garantir menor número de pessoas com a doença. É um tipo de atendimento em que o paciente não pode esperar. Por isso as providências têm de ser tomadas de forma emergencial.