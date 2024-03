A Semana do Consumidor foi criada para lembrar os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores e reforçar a exigência de reparação quando se sentirem lesados, segundo comunicado do próprio governo federal.

Nesta semana, o Procon-SP realiza ações de orientação ao consumidor na semana entre os dias 11 e 15 de março. A iniciativa visa instruir consumidores para que estes realizem compras mais seguras e será realizada na capital e em cidades do interior e litoral. A série de ações terminará na sexta-feira (15), quando ocorre o Dia Internacional do Consumidor.

De acordo com o governo estadual, especialistas do Procon-SP compõem a programação do órgão de defesa. Espalhados por cidades do estado, eles irão tirar dúvidas, registrar reclamações, prestar orientações e dar palestras aos fornecedores. Além disso, o Procon-SP também divulgará a lista das empresas que tiveram mais reclamações em 2023.

Na cidade de São Paulo, os consumidores poderão tirar suas dúvidas e receber orientações em estações de trem e Metrô. As ações serão realizadas durante todos os dias da semana, das 10 às 14 horas. As estações que receberão os consumidores são: Tamanduateí e Barra Funda (CPTM), Santo Amaro, Pinheiros e República (ViaMobilidade e ViaQuatro) e Sé (Metrô). No interior e litoral, o Procon-SP e a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania terão unidades móveis. Além disso, a programação conta com palestras e orientações “in loco” voltadas a fornecedores e consumidores durante a semana.

Em Suzano, o Procon faz um trabalho importante de conscientização e fiscalização no comércio.

Nesta semana, a equipe do Procon suzanense promove entre quarta e sexta-feira (13 a 15/03), das 10 às 16 horas, uma ação especial na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A mobilização contemplará atendimentos diversos aos consumidores, incluindo abertura de reclamações, orientações sobre compras pela internet e recomendações referentes ao crédito consignado.

O reforço do serviço, em meio à iniciativa, se desenvolve por ocasião do Dia do Consumidor, celebrado na sexta-feira, e será conduzido pela diretora do órgão na cidade, a advogada Daniela Itice. Este mesmo atendimento foi oferecido nesta segunda-feira (11/03), no Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no bairro Parque Suzano.

Para abertura de reclamações, os consumidores precisarão apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço ou da compra realizada na cidade, por meio da nota fiscal, além de prints de conversas, e-mail ou outro elemento que possa dar subsídios à queixa formal.