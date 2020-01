Todas as ‘Vizinhanças’

O Vizinhança Solidária é um programa criado pela Polícia Militar em 2009, quando foram procurados por um grupo de síndicos de prédios no Itaim Bibi.

Existe no Alto Tietê. Tem garantido resultados importantes.

A ideia do programa foi de promover reuniões periódicas entre vizinhos, com participação de representantes da polícia, para discutir ações de segurança.

Desde então, tem sido aplicado em diversas localidades, com bastante êxito, inclusive aqui no Alto Tietê. O programa consiste em resgatar o entrosamento entre os moradores de uma mesma rua, com o objetivo de estabelecer um vínculo solidário como ferramenta para facilitar o policiamento preventivo, redução da criminalidade local e busca de soluções adequadas para os problemas relativos à segurança dos moradores.

O uso do WhatsApp tem sido fundamental para o programa. O Vizinhança Solidária além dos bairros, ganhou atenção para aumentar a segurança nas escolas e agora nas empresas.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA M-12), anunciou a implementação do Programa Vizinhança Solidária Empresarial.

A informação foi anunciada durante o evento 'Café com o Comandante', realizado mensalmente na sede do CPA M-12, localizado em Mogi das Cruzes.

A reportagem, assinada pela repórter Carolina Rocha, mostrou que o projeto visa reunir empresários e funcionários dos negócios da região para ajudar na prevenção de crimes e delitos. Tanto dentro das empresas quanto pelos arredores, de forma que colabore com a segurança pública das áreas abrangidas pelo comando.

A iniciativa já foi apresentada para os colaboradores da Suzano Papel e Celulose, e a expectativa é que outras empresas adotem o projeto.

O programa funcionará da mesma forma como o Programa Vizinhança Solidária, já implementado na região.

Os empresários e funcionários se organizarão por meio de um grupo de WhatsApp.

Neste modelo haverá um tutor que será responsável por comunicar ao capitão, incumbido por aquele grupo, de movimentações suspeitas na área que cerca a empresa.

Não há dúvida que é extremamente importante a colaboração de todos pela segurança. O trabalho deve ser contínuo e contar com a participação de todos.

O Programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem se consagrado como uma das mais eficientes ferramentas de Polícia Comunitária voltada para a mobilização social em prol do fortalecimento da Cultura de Paz.

O Programa, resultante da parceria da Polícia Militar com a comunidade tem como principal objetivo suscitar na sociedade o que é essencial nas relações humanas: a integração entre as pessoas, a preocupação mútua e a sensação de pertencimento. Por tudo isso ele é importante e deve se expandir.