O transporte escolar é, sem dúvida, muito importante para garantir aos estudantes o acesso à escola.

É um direito importante em todo o País. Em São Paulo, a Secretaria da Educação oferece transporte escolar aos alunos matriculados em escolas estaduais que residam em áreas afastadas, como a zona rural, ou que morem em locais onde barreiras físicas dificultem o acesso à escola. Além disso, o transporte com a presença de monitor é oferecido aos alunos com deficiência que frequentam as unidades estaduais e que são atendidos em entidades de assistência credenciadas ou contratadas.

Só para se ter uma ideia, somente em 2016, o Estado de São Paulo investiu mais de R$ 1 bilhão e garantiu o acesso à escola de mais de 400 mil alunos da rede. As duas principais formas de investimento em transporte acontecem por meio do repasse de recursos financeiros às prefeituras, por meio de convênio, e da compra de ônibus e micro-ônibus que são cedidos aos municípios.

Na edição de ontem, o DS mostrou que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou, nesta semana, a vistoria semestral obrigatória dos veículos que prestam serviço de transporte escolar nas redes pública e particular de ensino.

O prazo para as inspeções, que são realizadas na sede da pasta, se estenderá até 31 de janeiro (sexta-feira).

Proprietários de vans e micro-ônibus não precisam marcar data. Podem ir diretamente com a documentação do veículo para realizar a vistoria. Já empresas que tenham ônibus entregam os documentos na secretaria e agendam a inspeção, a ser feita em local apropriado. São verificados pelos fiscais itens obrigatórios e também de segurança, como condições da carroceria, pneus, sistema de iluminação, tacógrafo, cintos de segurança, limitadores de janela etc.

O transporte escolar dos filhos é uma preocupação de muitos e muitos pais. Afinal de contas, por causa do trabalho ou de outras atividades, nem sempre é possível assumir o compromisso de levar as crianças diariamente ao colégio. Nesses casos, o transporte fica por conta de motoristas especializados nesse traslado. O detalhe é que, como esses profissionais não têm ligação com as escolas, os pais é que devem fiscalizar o serviço de pertinho.

Desta forma o trabalho de fiscalização realizado em Suzano vem garantir mais segurança aos estudanes.

Em Suzano, a expectativa é de que cerca de 500 veículos passem pelo procedimento.

Essa vistoria acontece duas vezes por ano para garantir que as crianças estão sendo transportadas com toda estrutura e segurança necessárias.