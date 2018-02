TSE e o combate ao fake news nas eleições

O combate ao fake news deve ser uma constante nas eleições deste ano no Brasil. Na semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, afirmou que contará com o apoio dos veículos de imprensa confiáveis para trabalhar no combate às notícias falsas durante a campanha das Eleições 2018.

O TSE quer que a imprensa brasileira seja uma parceira, uma fonte primária em uma das grandes maiores preocupações que é o combate às fake news.

Ministério Público e Polícia Federal vão passar a integrar o Conselho Consultivo montado no TSE para estudar soluções para o tema.

O Conselho atuará dentro do TSE com estudos de inteligência para se antecipar à disseminação de conteúdo indevido por meio de robôs, por exemplo.

Não há dúvida de que a imprensa deve ser a principal aliada para aferir a veracidade daquilo que está sendo noticiado.

A convocação reitera o discurso do ministro Luiz Fux ao tomar posse na Presidência do TSE, quando afirmou que a Justiça Eleitoral não pretende tolher a liberdade de expressão e de informação legítima do eleitor, uma vez que “o papel do TSE, portanto, é o de neutralizar esses comportamentos anti-isonômicos e abusivos”.

O TSE tem consciência de que as notícias falsas, fake news, derretem candidaturas legítimas. Uma campanha limpa se faz com a divulgação de virtudes de um candidato sobre o outro, e não com a difusão de atributos negativos pessoais que atingem irresponsavelmente uma candidatura.

O convite do TSE à imprensa é uma iniciativa do ministro Fux para aproximar o tribunal dos responsáveis por informar os cidadãos com responsabilidade e credibilidade.

Com isso, o TSE abre as portas para um trabalho conjunto nos próximos meses que antecedem a eleição do dia 7 de outubro, que vai definir o novo presidente da República bem como os novos deputados federais, estaduais e distritais, além de senadores e governadores em todo o País.

Depois de ter constatado uma vez mais a complexidade da luta contra as fake news que pipocam nas redes sociais, o Facebook também anunciou nova estratégia para denunciá-las que parece ser mais eficaz. No ano passado, o grupo lançou uma série de medidas destinadas a reduzir a circulação de informações falsas, sobretudo minimizando a difusão de publicações procedentes de fontes duvidosas, desenvolvendo alianças com organizações exteriores que verificam as informações (“fact-checking”) e colocando um ícone com formato de triângulo vermelho (“red flag”) perto de algumas publicações consideradas “fake news”, segundo os critérios do “fact-checking”.