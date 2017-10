Vendas no Dia das Crianças

Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. A data movimenta o comércio.

Mas é uma data em que o consumidor deve ficar atento na hora da compra de presentes.

As unidades do Procon vêm recomendando atenção a pequenos detalhes que podem prevenir prejuízos à saúde e garantir a segurança das crianças.

Por exemplo: todo brinquedo deve apresentar o selo do Inmetro (que indica que o produto foi fabricado com as normas técnicas em vigor), que é obrigatório em qualquer brinquedo comercializado no Brasil.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação de que o Procon de Suzano realizou uma série de visitas às lojas da área central, assim como as do shopping. A iniciativa teve o objetivo de preparar os lojistas e os comerciantes para as compras do Dia das Crianças, celebrado no dia 12.

Os agentes do Procon visitaram os estabelecimentos para orientar os lojistas e comerciantes sobre questões relativas à forma de afixação de preços, formas de pagamento e informações sobre trocas, assegurando, assim, que os preceitos do Código de Defesa ao Consumidor sejam aplicados.

A equipe também tratou da necessidade de deixar, disponível aos consumidores, uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de sanar todas as dúvidas que possam surgir durante o ato da compra. Segundo a equipe, nenhum dos estabelecimentos apresentou problemas nas relações de consumo.

O Procon afirmou, também, que todas as lojas são obrigadas a realizar trocas em caso de "vícios" (defeitos de fabricação) nos produtos. No entanto, a estratégia de fidelização dos clientes permite que sejam estabelecidas regras para a troca das mercadorias que não tenham o tamanho adequado no caso de roupas, ou por outros motivos.

Além da atenção no ato da compra para a comparação de preços, o Procon alerta que todos os pais devem estar atentos à classificação etária dos brinquedos, e se eles contam com o selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro).

Compras de última hora sempre dão margem para aquisições que podem estar fora da faixa etária. O Procon reforçou que é importante pesquisar os preços e condições de pagamento, que sempre busquem o melhor desconto no pagamento à vista, e que estejam atentos para as faixas etárias dos brinquedos a serem adquiridos.

A expectativa do comércio é de vender mais neste ano. Mas é importante observar as recomendações para que no final os consumidores possam sair satisfeitos.