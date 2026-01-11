Atuação da InvestSP

A InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade é um Serviço Social Autônomo. A agência tem como missão desenvolver o Estado de São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das exportações, incentivo à inovação e melhoria do ambiente de negócios.

Para isso, atua como hub de empresas que pretendem se instalar ou expandir seus empreendimentos em solo paulista.

Ela fornece, gratuitamente, informações estratégicas que ajudam o investidor a encontrar o melhor local para o seu negócio, além de assessoria em questões tributárias, ambientais e de infraestrutura.

De acordo com o governo estadual, ao longo de 2025, a InvestSP avançou na prospecção e no apoio técnico a projetos estratégicos no estado de São Paulo. No período, foram concluídos 130 novos projetos, crescimento de 62,5% em relação a 2024, com potencial de geração de 205 mil empregos diretos. A carteira de projetos em atendimento chegou a 202 iniciativas, expansão de 27% na comparação com o ano anterior, com potencial de criar 270,9 mil empregos diretos no Estado.

Entre as agendas prioritárias, a Transição Energética ganhou destaque com uma atuação integrada voltada à ampliação de projetos e parcerias.

A InvestSP participou de fóruns setoriais, eventos técnicos e firmou oito acordos de cooperação para impulsionar iniciativas relacionadas a biogás, biometano, combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), hidrogênio e tecnologias de captura de carbono. Nesse contexto, a agência também apoiou o desenvolvimento do Conecta Biometano, plataforma digital criada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil), voltada à integração de agentes do ecossistema de biogás e biometano e à facilitação de conexões e novos negócios no setor. Atualmente, o aplicativo já reúne 127 cadastros.

