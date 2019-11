2º Encontro do Esporte reúne 4 mil pessoas na Arena Suzano

Cerca de 4 mil pessoas participaram no último fim de semana da apresentação das 24 modalidades esportivas oferecidas pela administração municipal na Arena Suzano. O 2º Encontro do Esporte reuniu alunos, familiares e professores das escolinhas.

Cada modalidade desfilou e fez uma apresentação, o que, para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, é um momento importante para o intercâmbio entre as turmas. As famílias tiveram a oportunidade de conhecer as outras categorias.

24 modalidades

Só neste ano, foram 16,4 mil atendimentos nas 24 modalidades. O serviço é disponível para jovens e idosos de todas as regiões de Suzano.

Evento

Andrea Jofre, filha do pugilista Éder Jofre, prestigiou o evento. Ela recebeu, em nome do pai, uma homenagem do prefeito Rodrigo Ashiuchi. O pugilista apoia a escolinha de boxe do Jardim Planalto, mas não pôde comparecer na cerimônia por motivos de saúde.

“O Esporte é fundamental para Educação, Saúde e até para a prevenção da violência. Agradeço às famílias e aos alunos, assim como ao pessoal da Melhor Idade, por fazerem parte desta missão de retomar o orgulho de ser suzanense. E obrigado principalmente aos professores, sou fã do trabalho desses profissionais”, disse o prefeito.

O secretário de Esportes e Lazer também agradeceu à Câmara de Suzano, representada no evento pelo vereador Max Eleno Benedito, ao Conselho Municipal de Desporto, às entidades parceiras e à equipe da pasta. “Sem o trabalho de todos, não conseguiríamos atingir esta marca de quase 17 mil atendimentos em 2019”, ressaltou Marin Junior.