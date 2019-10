Alunas de escola estadual de Suzano conquistam título inédito de xadrez

Quatro alunas da Escola Estadual Luiz Bianconi conquistaram o título inédito de xadrez, na categoria infantil, nos Jogos Escolares 2019. A competição aconteceu envolveu escolas de todo o Estado, entre os dias 10 e 15 de outubro, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. A recepção das campeãs será nesta quarta-feira, 16, às 15 horas. A expectativa é de que as homenagens sejam realizadas na instituição suzanense.

Para conquistar o título inédito na cidade, as enxadristas, com idades entre 14 e 15 anos, Ana Beatriz, Leticia Ikemoto, Maria Eduarda e Julia Coutinho, tiveram de superar outras 12 equipes do Estado. As partidas ocorreram contra escolas de Jaú, Ourinhos, Registro, Araçatuba, Nova Luzitânia e de São Paulo (Capital).

Mas, até chegar à final, elas precisaram passar por outras três etapas, como municipal, subregional e regional. Segundo o professor de Educação Física e treinador da equipe, Raul Assis, as alunas treinam juntas há quatro anos. Esse, porém, não foi o único bom resultado na competição estadual.

"No ano passado, a gente chegou até ir aos Jogos Escolares, mas acabamos ficando em sétimo colocado. As meninas continuaram treinando e, hoje, a gente pode dizer que conquistaram o grande objetivo. O título máximo do qual almejavam", disse.

O professor destacou a importância desse título, em especial para fomentar a prática do xadrez tanto na cidade quanto no Alto Tietê. Para ele, o projeto, da Secretaria do Estado da Educação, é um importante viés curricular educacional. "Esse projeto tem outros alunos, mas elas se destacaram. A gente espera que o esporte ganhe maior visibilidade. O título pode alavancar novas promessas do xadrez da cidade e região", estimou.

Ainda de acordo com o professor, o título não credencia a equipe para outras competições. "O título final seria o estadual mesmo. Claro, elas disputaram outros torneios, mas com foco para a preparação para os Jogos Escolares", finalizou.