Aluno de Sumô da Prefeitura de Suzano vai participar de torneio no Japão

O aluno Eduardo de Almeida, de 13 anos, do projeto “Sumô Mania” conveniado à Prefeitura de Suzano, viaja nesta sexta-feira (24) para o Japão para participar do Torneio Internacional de Sumô “Hakuho Cup”. A disputa será realizada na cidade de Tóquio no dia 2 de fevereiro (domingo) e contará com participantes infanto-juvenis de diversos países do mundo. Todas as despesas do atleta estão sendo custeadas pelos organizadores do campeonato.

O campeonato é realizado por Hakuho Sho, o maior lutador de sumô do ranking mundial – denominado de Yokozuna –, e tem como principal objetivo fomentar o esporte junto à juventude no Japão e em todo o mundo, sendo voltado principalmente para as categorias de base. A delegação brasileira será acompanhada pelos técnicos Flávio Tooru Kosaihira e Hiroyuki Iida, que atua no treinamento de atletas de Suzano.

As disputas serão na arena Ryogoku Kokugikan, em Tóquio, que é considerada a mais tradicional arena de Sumô do país e que receberá as disputas de boxe durante os Jogos Olímpicos deste ano. Além das competições divididas por faixa etária, os convidados também terão contato com a história do esporte e com a cultura japonesa. Tanto a viagem ao Japão como as despesas com alimentação, traslados e dormitório serão custeados pela comissão organizadora.

Segundo a treinadora e coordenadora do projeto “Lutas como Forma de Educação” em Suzano, Luciana Watanabe, Eduardo é o primeiro atleta de Suzano e está entre os primeiros do Brasil a participar do torneio idealizado pelo lutador Hakuho Sho, que é reconhecido dentro do esporte como um dos maiores de todos os tempos, tendo em seu cartel um total de 1.146 vitórias, além de ainda se manter no topo por doze anos consecutivos.

A professora explica ainda que Eduardo foi escolhido tanto pelos aspectos técnicos quanto pelo empenho dentro do esporte. “Foi uma grande satisfação para ele e para nós recebermos o convite, o que comprova a seriedade do trabalho realizado aqui em Suzano”, explicou.

Eduardo Almeida é o terceiro atleta suzanense do projeto “Lutas como Forma de Educação” e “Sumô Mania” a participar de competições internacionais. Em 2019, as atletas Letícia Clemente e Corina Clemente participaram do Campeonato Mundial de Sumô em Osaka, também no Japão, sendo que Letícia conquistou a medalha de bronze na categoria Júnior Peso Médio.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, é uma recompensa ver os jovens suzanenses avançando e conquistando o mundo, com apoio da prefeitura. "Mais do que promover o bem-estar físico, a disciplina, a concentração e manter vivo o patrimônio cultural dentro de nossa comunidade, este projeto começa a dar frutos com o reconhecimento internacional de nossos atletas. Ficamos felizes por potencializar o talento desses jovens atletas", concluiu.