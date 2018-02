Alunos de escolinha de futebol de Ferraz participam de evento do Borussia Dortmund

Dez alunos de escolinha de futebol de Ferraz de Vasconcelos participaram do BVB Soccer Scholl, promovido pela Evonik, empresa que patrocina o time alemão Borussia Dortmund. O evento ocorreu em São Paulo na Escolinha de Futebol do Rivellino e reuniu uma parte da comissão técnica do clube alemão.

Esta foi a segunda edição do evento dirigido às crianças -com idade média entre 6 e dez anos - apaixonadas por futebol.

O projeto BVB Evonik Soccer School, que tem como foco a formação de jovens atletas, já acontece em diversos países e, no Brasil, o evento ocorreu pela segunda vez desde 2016.

O Borussia Dortmund enviou uma equipe formada por Christian Diercks, chefe da Organização da Escola de Futebol do Borussia Dortmund, desde 2011; Sarah Reichert, assistente da diretoria desde 2010; Markus Pasdzior, treinador e responsável por atividades internacionais de futebol, desde 2012 e de três jogadores brasileiros que vestiram a camisa da equipe: Dedê, Ewerthon e Amoroso.

Os dez alunos de Ferraz, que participaram do evento, são da escolinha de Futebol do Xuxa, a única no Brasil inspirada no Borussia. As cores do uniforme, inclusive, são amarelo e preto.

"O BVB Soccer School é um projeto social. Tivemos o privilégio de participar", disse o diretor do Xuxa, Jorge Weckwerth, o Jorginho, um apaixonado pelo clube alemão, que em 2015, esteve na Alemanha para conhecer o clube. Na ocasião chegou a assistir um jogo do time alemão contra o Bayer de Munique. Desde 2013, a Quadra do Xuxa, em Ferraz, tem as cores do Borussia. Como descendente, Jorginho fala alemão e ajudou na tradução da comissão técnica do clube estrangeiro no Brasil.

Os dez alunos da escolinha de Ferraz - acompanhados da professora Thais Togneri Tavares, que estiveram no evento BVB Soccer Scholl - ganharam uniformes oficiais e puderam participar de um treinamento. O sonho de Jorginho é transformar, no futuro, o Xuxa em uma franquia do Borussia no Brasil. "Eles se interessaram pela nossa história, pelo amor que temos a esse clube alemão. O Borussia é a nossa inspiração", disse Jorginho, que fez agradecimentos à diretora de Comunicação da Ivonik, Regina Bárbara, e aos jogadores Amoroso (ex-São Paulo, Guarani e seleção brasileira), além de Leonardo de Deus, o Dedê, um ídolo na Alemanha.