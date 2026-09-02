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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Esportes

Santos e Palmeiras fazem 2º jogo das quartas de finais na Vila Belmiro

Confronto coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro em uma partida decisiva

02 setembro 2026 - 10h00Por de Santos
SANTOS E PALMEIRAS Jogam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e o Verdão tem a vantagem de 3 a 0SANTOS E PALMEIRAS Jogam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e o Verdão tem a vantagem de 3 a 0 - (Foto: Reprodução/X @CopadoBrasil/Fabio Giannelli/AG)

Santos e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (2), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O clássico paulista começa às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).


O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro em uma partida decisiva. O Palmeiras chega com ampla vantagem depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo. Flaco López marcou duas vezes, enquanto Andreas Pereira completou o placar.


Com o resultado da ida, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença e ainda assim garante a classificação para as semifinais. O Santos precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Peixe vença por três gols, a vaga será definida nos pênaltis.


Quem avançar de Santos x Palmeiras enfrentará nas semifinais o classificado do confronto entre Vasco e Vitória.

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