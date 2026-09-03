Suzano Vôlei recebe Ilhabela Milclean para seguir na liderança do Paulista

Nesta sexta-feira (04/09), a partir das 19h30, o Suzano Vôlei entra em quadra frente ao Ilhabela Milclean na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) buscando nova vitória para manter a liderança do Campeonato Paulista. Os ingressos para o confronto estão disponíveis no site sousuzano.com.br.



A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento na entrada do ginásio. Menores de 16 anos podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.



Vindo de duas vitórias nas rodadas iniciais do Estadual, o time treinado por Nery Tambeiro buscará novo triunfo para manter a sequência de resultados positivos. Na última sexta-feira (28/08), os suzanenses visitaram o Sabesp Praia Grande no litoral paulista e chegaram a seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento com dois jogos disputados e aproximando-se de uma eventual classificação ao mata-mata. Por sua vez, o adversário da noite tem apenas uma partida disputada no Paulista, tendo sido superado em Bauru pelo Sesi por 3 sets a 1.



Nery Tambeiro avaliou que a partida em casa é mais uma oportunidade de seu time mostrar evolução e seguir pontuando no Paulista, por isso, o foco é vencer frente à torcida suzanense. “Acima tudo, nós trabalhamos o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento em quadra antes de pensar no Ilhabela ou nos outros adversários, pois estando bem postados em quadra antes mesmo de estudar o adversário, a probabilidade de vencer cresce. Será um bom jogo, esperamos o apoio do torcedor para buscar esse triunfo”, comentou.



O duelo entre Suzano e Ilhabela Milclean Vôlei acontece nesta sexta-feira (04/09), às 19h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site sousuzano.com.br e a partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo Canal SP Vôlei.