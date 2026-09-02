Convocação para amistosos da seleção será no dia 9 de setembro

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos com Austrália e Índia, na próxima Data Fifa, será realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, 9 de setembro, às 15h (de Brasília).
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar os 26 atletas que formarão o grupo que iniciará a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030. O primeiro desafio será já em setembro, na chamada Super Data FIFA, com três duelos internacionais. Ainda em 2026 haverá outra Data FIFA, em novembro. Esta será a primeira convocação da Amarelinha desde a participação no último Mundial. O Brasil terá dois compromissos com a Austrália.
No dia 25 de setembro, às 7h de Brasília (20h no horário local) enfrenta os australianos no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Em seguida, no dia 29, também às 7h de Brasília (20h no horário local) encara novamente os donos da casa, desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane.
Após enfrentar os australianos, a Seleção fará seu primeiro jogo contra a Índia. Este encontro inédito acontecerá no dia 3 de outubro, às 11h de Brasília (19h30 no horário local) no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.