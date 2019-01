Arena Suzano receberá partida da Superliga Masculina de Vôlei

A Arena Suzano vai receber pela primeira vez uma partida oficial de vôlei, no dia 8 de fevereiro (sexta-feira), às 19 horas. O jogo será entre o Sesi-SP e o Vôlei Renata, de Campinas, válido pela 5ª rodada do returno da Superliga Masculina, principal torneio nacional da modalidade. A entrada do público estará condicionada a troca antecipada de um quilo de alimento não perecível por ingresso na Prefeitura de Suzano.

A iniciativa de trazer a disputa partiu do Sesi-SP, que manda suas partidas em um ginásio na Vila Leopoldina, na capital, e estava à procura de um novo local que pudesse comportar um público maior. A Arena Suzano foi escolhida pela proximidade com São Paulo e por dispor de 4,5 mil lugares. Também pesaram na decisão a tradição da cidade no vôlei e a forte presença do Sesi, que tem uma de suas maiores unidades de ensino no município.

A intenção é que o time paulistano possa mandar outras disputas em Suzano, principalmente dos playoffs (quartas-de-final, semifinal e final), caso se classifique durante a temporada regular, pois poderia atrair muito mais espectadores em momentos decisivos do campeonato. Atualmente, após 13 partidas, o Sesi-SP é o vice-líder da Superliga, com 30 pontos conquistados. Já o Vôlei Renata soma 20 pontos e é o quinto colocado. Ao fim de 22 rodadas, se classificam os oito melhores de um total de 12 clubes participantes.

Quem tiver interesse em assistir à partida deve obter ingresso antecipadamente por meio da doação de um quilo de alimento não perecível. O Paço Municipal terá um ponto de troca a partir desta terça-feira (29/01), com funcionamento em dias úteis, das 8 às 17 horas. “Será muito importante porque a pessoa que trocar por ingresso estará ajudando a campanha Janeiro Solidário, que tem como objetivo elevar a quantidade de alimentos e outros donativos que são distribuídos às famílias que mais precisam”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

A abertura dos portões da Arena Suzano, que está localizada nas dependências do Parque Max Feffer, será às 18 horas. Vale lembrar que não é possível obter ingressos no dia do jogo. “Este é um momento especial para o nosso município. A Arena Suzano começa a ser utilizada para o que foi concebida principalmente, que é receber grandes eventos e partidas oficiais de vôlei e de outras modalidades. Uma oportunidade e tanto para os suzanenses e para o público de cidades vizinhas”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade: (11) 4745-2195. O endereço do Paço Municipal é rua Baruel, 501, no centro. Já a Arena Suzano pode ser acessada pelo portão do Parque Max Feffer localizado na avenida Brasil, s/n, no Jardim Imperador.