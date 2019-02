Arena Suzano vibra com partida da Superliga Masculina de Vôlei

Mais de 4 mil pessoas vibraram na noite desta sexta-feira (08/02), na Arena Suzano, com a vitória do Sesi-SP sobre o Vôlei Renata, de Campinas, pela quinta rodada do returno da Superliga masculina de vôlei. A partida, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, foi marcada por muita emoção.

A disputa de alto nível foi equilibrada, sendo decidida apenas no tie-break. Na oportunidade, Sesi-SP venceu, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 26/28, 25/21, 28/26, 22/25 e 16/14. Desta forma, o time marca sete vitória seguidas, alcançando a liderança da competição.

E a vitória do time do técnico Rubinho na Arena Suzano foi motivo de muita alegria. Atenta a cada jogada, a cozinheira Walcimira de Oliveira Gonçalves não conteve a felicidade com o resultado da partida. Segundo ela, a última vez que assistiu um jogo de alto nível em Suzano foi há oito anos, quando estava grávida de seu filho Murilo, que ganhou o nome do atual líbero do Sesi-SP. “É muita emoção poder voltar a ver um vôlei de ponta assim na minha cidade. A Arena é linda e nos faz ter ainda mais orgulho de receber jogos desse porte”, disse.

Após a vitória, o líbero do Sesi-SP, Murilo Endres, elogiou a vibração da cidade e a qualidade da Arena Suzano. “Todos (do time) aprovaram e gostaram desta arena. Aqui tem uma excelente capacidade técnica para receber os jogos, além de ser uma estrutura que traz para perto o público. Parabenizo a conclusão deste espaço e agradeço toda a torcida”, afirmou o jogador.

De acordo com Ashiuchi, o dia 8 de fevereiro fica marcado na história de Suzano, com o retorno dos jogos oficiais para a cidade. “Estou extremamente feliz, porque este local ficou abandonado por mais de 23 anos e agora é palco de tanta alegria. Agradeço o deputado André do Prado, quem me ajudou a finalizar esta obra. Este é o resgate da história e do orgulho de ser suzanense”, declarou o prefeito.

Por fim, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, agradeceu a participação dos torcedores da cidade no jogo, que resultou na arrecadação de mais de 2 toneladas de alimentos. “Metade dos ingressos foram distribuídos pela prefeitura em troca de um quilo e alimento não perecível. Em menos de uma semana, todos já tinham sido trocados. Desde então, os donativos foram encaminhados para triagem e já estão sendo distribuídos às famílias que mais precisam. Obrigada a todos que participaram”, concluiu.

Além do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi, o deputado estadual André do Prado, os vereadores Leandro Alves de Faria e Joaquim Rosa, secretários municipais e demais autoridades também acompanharam a partida que durou 2h24.