Atleta de Suzano é convocada mais uma vez para seleção brasileira de judô

A jovem atleta Alline Silva, de 15 anos, foi novamente convocada para integrar a seleção brasileira sub-18 de judô. Desta vez, o estágio será no Japão, de 4 a 21 de outubro. Ela e os demais judocas que também irão participar embarcam para o país asiático nesta quarta-feira (2).

Alline é aluna das aulas ofertadas pela Prefeitura de Suzano por meio da Associação Desportiva do Alto Tietê (Adat) e da Associação Kyoei de Judô. Desde o ano passado, ela vem se destacando na modalidade representando o município em diversas competições e acumulando títulos na categoria Sub-18 Super Ligeiro, sendo quatro somente neste ano: Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro Região V, Open Ajinomoto e Campeonato Paulista.

Esta será a quarta participação dela em estágio com a seleção brasileira juvenil. As oportunidades anteriores foram na Espanha, na Alemanha e em Portugal. Agora, o intercâmbio esportivo e cultural será no Japão. De 4 a 16 de outubro, os atletas irão se hospedar e treinar na Universidade Budo, na cidade de Katsuura. Na sequência, entre os dias 16 e 21, os jovens estarão em Tóquio, onde conhecerão o Instituto Kodokan, primeira escola de judô fundada no Japão.

“Assim como das outras vezes, a convocação da Alline veio por mérito, por ser a melhor atleta da sua categoria, pois ficou em primeiro lugar no ranking da Federação Paulista de Judô em razão dos títulos que ela conquistou”, disse Vanessa Billard, professora e treinadora da Associação Kyoei de Judô.