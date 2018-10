Atleta suzanense ganha medalha de ouro no Campeonato Paulista de Judô

A pequena atleta suzanense, Lara Yuri Kuuano, de 8 anos, foi medalha de ouro na categoria sub-9, do Campeonato Paulista de Judô. A competição ocorreu no último domingo, no Ginásio de Esporte ‘Adib Moysés Dib’, em São Bernardo do Campo.

Lara representa a Academia Judô Terazaki, na Vila Urupês. Segundo a mãe da atleta, Linda Kuuano, a filha começou a treinar aos 6 anos. O bom desempenho lhe rendeu uma vaga para o Campeonato Paulista no início do ano, após conquistar a Copa São Paulo de Judô.

“Foram cerca de mil atletas, em várias categorias, inclusive de todas as regiões do Estado”, explicou ela sobre a competição, que reuniu atletas das categorias sub-9; sub-15; sub-18 e adulto.

Orgulhosa, Linda falou sobre a dedicação da filha para, enfim, consagrar-se campeã. “Com muita garra, determinação, a Lara conseguiu trazer a cidade uma importante conquista. Ela treinou muito para chegar aonde chegou”, disse ela, e afirmando que a filha deve continuar focando nos treinos para poder participar de outras competições.