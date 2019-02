Atletismo de Mogi conquista medalhas em torneio na Capital

A equipe de atletismo de Mogi das Cruzes conquistou medalhas neste final de semana, durante o Torneio Pinheiros/CBAt, disputado em São Paulo. Ana Clara Theodózio Carvalho conquistou as medalhas de prata no salto triplo e de bronze no salto em altura, enquanto Fernanda Luisa Bolanho Fais ficou com o bronze no salto triplo.

A competição abriu o calendário paulista de eventos promovidos pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela Federação Paulista da modalidade e contou com provas de salto em distância, salto triplo, salto com vara e arremesso do peso. A equipe mogiana foi representada por 16 atletas

“A Prefeitura vem valorizando os atletas com ligações com Mogi das Cruzes para a formação das equipes que representam a cidade. O trabalho desenvolvido no atletismo é um exemplo disso, com bons resultados conquistados, como no torneio desta semana”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

A competição também faz parte da preparação da equipe de Mogi das Cruzes para a disputa dos Jogos Regionais, que acontecerão nas cidades de Ilhabela e São Sebastião.

Aulas

Paralelamente ao apoio à equipe de competição, a Smel também oferece aulas gratuitas da modalidade em três núcleos. As atividades são voltadas para crianças e jovens de 7 a 17 anos e as inscrições estão abertas.

As aulas acontecem das 14 às 17 horas, de acordo com a grade horária de cada local. Às segundas-feiras, as aulas são no Parque da Cidade, enquanto às terças-feiras o trabalho é desenvolvido no Jardim Camila. Já às quintas-feiras, as atividades acontecem no Centro Esportivo de Jundiapeba.

Os destaques poderão ser convidados para fazer parte da equipe de treinamento de atletismo, que representa Mogi das Cruzes em competições oficiais, como o Campeonato Paulista, os Jogos Regionais e Abertos. Os treinamentos acontecem às quartas e sextas-feiras, também das 14 às 17 horas, no Clube Náutico Mogiano.

Mais informações sobre o Projeto de Atletismo podem ser obtidas pelos telefones 4798-5005, da Smel, ou 4798-4087, do Parque da Cidade.