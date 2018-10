Campeã mundial de basquete visita escola municipal do Jardim Cacique

A Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, recebeu nesta terça-feira (23) a visita da campeã mundial de basquete e medalhista olímpica Alessandra Santos de Oliveira. O convite foi feito pelo professor de Educação Física da rede municipal de ensino de Suzano Leandro Carvalho, que também é um dos profissionais que coordena o Projeto Atletismo nesta unidade e no Caic, no Jardim Monte Cristo.

Na ocasião, ela conheceu as dependências da escola e compartilhou um pouco da sua experiência para cerca de 90 alunos das 4ª e 5ª séries. Na primeira parte do encontro, a atleta fez um resumo da sua vida e falou sobre o basquete. Na sequência, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de uma aula prática da nova modalidade 3x3, já inclusa na próxima Olimpíada, de 2020, em Tóquio.

Durante 17 anos como pivô da Seleção Brasileira, Alessandra foi campeã mundial em 1994 e ganhou duas medalhas em Jogos Olímpicos: prata em Atlanta (1996) e bronze em Sydney (2000). Atualmente, é filiada à Federação Paranaense de Basketball e joga na versão 3x3, variante em que dois times com três jogadores disputam uma partida em metade da quadra, com um cesto apenas. Além disso, a atleta tem um projeto voluntário para levar o basquete às escolas.

“É muito importante mostrar às crianças que há um mundo diferente aí fora. Essa visita é a oportunidade de estarem com uma atleta e testemunhar uma experiência positiva. Meus pais faleceram cedo, eu me descobri em uma escola pública e tudo que tenho na minha vida foi por meio do esporte. Então, por que não vir mostrar para os alunos que eles também podem? O Brasil está nas mãos deles e nós precisamos ajudar a formar essa nova geração”, destacou Alessandra.

Por sua vez, as crianças ficaram ansiosas e encantadas com a novidade. O professor responsável pela atividade disse que a ideia é implantar o basquete nas aulas de Educação Física já no próximo ano.

“Já praticamos alguns outros esportes por meio do Projeto Atletismo, como corrida, velocidade e resistência, saltos em distância, triplo e em altura, lançamento de disco e arremesso de peso. Tudo isso com o objetivo de estimular os estudos e melhorar cada vez mais o desempenho escolar por meio do esporte”, destacou Carvalho.