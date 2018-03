Campos de futebol começam a ser implantados no Parque Max Feffer

A Prefeitura de Suzano realiza a implantação de quatro campos de futebol no Parque Municipal Max Feffer. A previsão é de que a obra seja concluída ainda primeiro semestre deste ano. A etapa de terraplanagem e fundação já foi finalizada. Agora será possível implantar os campos de futebol, cada um obedecendo às determinações do tamanho mínimo de 45m x 90m.

A preparação da área teve início em dezembro de 2017, quando a Prefeitura de Suzano atendeu a uma necessidade de realocação de dois clubes de futebol amador do Jardim Monte Cristo que ocupam uma área pública municipal que será cedida para a construção do futuro campus da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), na esquina das avenidas Mogi das Cruzes e Paulista.

Ao todo, quatro equipes farão uso dos campos que estão sendo construídos: Esporte Clube Monte Cristo, Reunidos Futebol Clube, Associação Esportiva Cruz de Malta e Sport Clube Cruzeiro do Sul. Além do espaço para os clubes, um dos campos será destinado para a comunidade em geral, onde munícipes poderão agendar junto à administração do parque a utilização do local.