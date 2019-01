Com jogo coletivo, Mogi Basquete vence o Basquete Cearense em Fortaleza

O setor defensivo encaixou e o Mogi Basquete bateu o Basquete Cearense por 73 a 60 na noite desta quinta-feira (17) em Fortaleza pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Os mogianos não começaram bem a partida, perdendo o primeiro quarto por 25 a 23, mas reagiram nos dois seguintes, vencendo por 19 a 14 e 17 a 7. O último período terminou empatado em 14 a 14. Com o triunfo, o time do técnico Guerrinha mantém o terceiro lugar na competição, com 13 vitórias em 17 jogos.

O destaque da partida foi o ala Gui Deodato, que fechou o jogo como cestinha, com 21 pontos e 21 de eficiência. O camisa 1 converteu quatro bolas da linha dos três pontos. O jogo coletivo prevaleceu nesta noite e também se destacaram o ala-pivô Luís Gruber, com 12 pontos, o armador Arthur Pecos, com 10, o pivô JP Batista, com nove e 13 rebotes, o ala Shamell Stallworth, com 8 pontos, seis rebotes e seis assistências, o armador Enzo Cafferata, com sete pontos, e o pivô João Pedro, com quatro e sete rebotes.

“O time evoluiu bastante no jogo coletivo hoje, principalmente no defensivo. Fizemos um jogo difícil, o Basquete Cearense vem sendo a segunda melhor defesa, fazendo ótimos jogos, joga muito físico e estava um calor infernal. Nós conseguimos com revezamento, sem a participação ofensiva do Shamell e do JP, que são diferenciados, achar outros caminhos. Na defesa, no revezamento, outros jogadores assumiram o jogo também e todos contribuíram para uma vitória muito importante. Não só na classificação, mas na forma como jogamos. Lógico que tem erros ainda, principalmente de passe, mas fomos bem conscientes no ataque. A tendência nossa é aproveitar esses jogos para ir evoluindo”, destaca o treinador.

No Hugão

Agora, o Mogi Basquete recebe o Minas Tênis Clube na segunda (21), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos para este duelo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia) com valor promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo, o bilhete volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi, e será vendido na bilheteria do ginásio, a partir das 18h.