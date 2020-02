Consórcio de Desenvolvimento organiza terceira ‘ Taça de Futsal’

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) inicia os preparativos para a 3ª 'Taça de Futsal'. O torneio começa no próximo dia 7 e vai reunir oito cidades da região.

O campeonato vai definir o campeão regional pela categoria sub-20 e abrir o calendário intermunicipais, que terá também as modalidades de futebol de campo e voleibol.

A 3ª Taça Condemat de Futsal tem as participações das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, sendo essa a atual campeã da competição.

Os municípios foram divididos em dois grupos, conforme sorteio realizado em congresso técnico na última semana. No grupo A estão Suzano, Guararema, Poá e Ferraz de Vasconcelos. No grupo B estão Santa Isabel (campeã de 2018), Mogi das Cruzes, Salesópolis e Guarulhos.

Serão cinco rodadas, disputadas nos finais de semana, com as fases classificatória, semifinais e final, com jogos em ginásios de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. O término do torneio está previsto para 4 de abril, com premiações para campeão, vice-campeão, defesa menos vazada, artilheiro e atleta revelação.

"Cada cidade será representada por uma equipe e muitas inclusive estão realizando peneiras para selecionar os atletas. A Taça Condemat de Futsal tem fomentado o esporte na região, com oportunidades para descobrir talentos e apoiar a preparação dos municípios para as disputas em outros campeonatos, como os Jogos Regionais", ressalta Luiz Gustavo Macedo Santana, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do consórcio.

A exemplo do ano passado, o Consórcio programa a realização de pelo menos mais dois torneios em modalidades coletivas. Ainda neste semestre acontecerá a 3ª Taça Condemat de Futebol de Campo, enquanto no segundo semestre será promovida a segunda edição do campeonato de voleibol, com equipes femininas e masculinas.