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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Esportes

São paulo jogo contra o internacional em casa e busca vitória no brasileirão

São Paulo entra em campo na 12ª colocação, com 33 pontos

18 setembro 2026 - 16h41Por da Reportagem Local
- (Foto: rico Leonan/São Paulo FC)

São Paulo e Internacional se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, 19 de setembro, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBIS, em São Paulo (SP). O

São Paulo entra em campo na 12ª colocação, com 33 pontos em 26 jogos, cinco à frente do Internacional, que ocupa a 18ª posição, dentro do Z-4, com 28 pontos em 27 partidas e com a mesma pontuação de Grêmio e Vasco, mas atrás nos critérios de desempate.

O Tricolor chega recém-eliminado da Copa Sul-Americana pelo Boca Juniors, enquanto o Colorado vive a outra ponta da semana: a vitória sobre a lanterna Chapecoense aliviou a pressão sobre o técnico Paulo Pezzolano, mas não tirou o time da zona de rebaixamento. 